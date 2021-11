Considerate le incertezze della crisi pandemica in corso Kuhn consiglia di usare cautela: vi è infatti la minaccia di vedere il proprio reddito erodersi a causa del lavoro ridotto, della disoccupazione o - per i lavoratori autonomi - del calo dei ricavi. Soprattutto per le persone con redditi bassi lo shopping sfrenato del Black Friday può quindi diventare una trappola che si trasforma in debiti, mette in guardia l’esperto.