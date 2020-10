(Aggiornato alle 14.34) - Il portale Blick.ch, volto online del foglio svizzerotedesco nato 60 anni fa, ha annunciato oggi un’importante novità per il panorama mediatico elvetico, ossia l’espansione del sito in Svizzera romanda. A partire dal 2021, il gruppo si espanderà sul piano nazionale lanciando un’offerta in lingua francese, ne dà conferma Ladina Heimgartner, CEO del Gruppo Blick. «Vediamo grandi opportunità sia nel lettorato sia nel mercato pubblicitario». La nuova piattaforma tratterà l’intera gamma di argomenti già protagonisti del sito germanofono: dalla politica allo sport, dall’economia alla cultura e alla società, si legge sul sito.

Alla guida del nuovo progetto ci sarà Michel Jeanneret (47 anni), attualmente caporedattore de «L’illustré». Jeanneret entrerà a far parte del Gruppo Blick il 16 novembre 2020 e creerà una redazione indipendente con un piccolo team di giornalisti ed esperti digitali nella sede di Losanna. «Lanciare un marchio forte come il Blick nella Svizzera romanda è una sfida straordinaria che affronto con tutta l’energia e l’entusiasmo che ho. Sono fermamente convinto che questo nuovo mezzo di comunicazione diventerà un must in Romandia», ha affermato Jeanneret. Il nuovo portale potrà inoltre sfruttare le sinergie con la redazione svizzero-tedesca, dalla quale «riprenderemo, tradurremo e adatteremo circa 30 articoli al giorno», ha dichiarato Jeanneret. I redattori a Losanna potranno così concentrarsi nella ricerca di storie che interessano la Svizzera romanda.

Ringier non è l’unico gruppo editoriale svizzero tedesco ad estendere il suo campo d’azione oltre Sarine nel settore online. Anche il gruppo AZ Medien (Aargauer Zeitung) inaugurerà nel marzo 2021 una versione in francese del suo portale watson.ch. Secondo Michael Wanner, CEO e membro del Consiglio di amministrazione di AZ, il feedback positivo del mercato pubblicitario è stato un fattore importante per questa decisione. Anche in questo caso saranno ingaggiati una ventina di giornalisti. Caporedattrice sarà Sandra Jean, già responsabile editoriale del quotidiano vallesano «Le Nouvelliste».

