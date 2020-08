Ieri pomeriggio, la polizia cantonale bernese ha recuperato il cadavere di una donna dal fiume Aare vicino alla diga di Engehalde nella città di Berna. Si tratta di una eritrea di 22 anni residente nel cantone e non vi sono finora indizi di un eventuale crimine, precisa un comunicato odierno della procura regionale.

Secondo quanto riportato dai media, i passanti avrebbero informato la polizia di un corpo senza testa nell’Aare. La polizia ieri sera non ha confermato tali notizie e ha solo detto di aver «trovato qualcosa».

Ora la Procura regionale di Berna-Mittelland ha avviato le indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Dato che numerosa gente frequenta il passaggio della diga, la zona è stata temporaneamente isolata per garantire il lavoro indisturbato dei servizi di soccorso e, non da ultimo, anche per rispetto nei confronti della persona deceduta, sottolinea la nota odierna.