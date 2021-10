Il calo della disoccupazione che viene attualmente registrato in Svizzera è di ampia portata ed è particolarmente pronunciato nei cantoni turistici, nel settore alberghiero e della ristorazione, nonché nell’orologeria: lo afferma Oliver Schärli, alto funzionario presso la divisione lavoro della Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

«Nel complesso, il mercato del lavoro sta tornando ai livelli pre-crisi», ha osservato l’esperto commentando i dati della disoccupazione in settembre diffusi in mattinata dai suoi collaboratori. Il tasso del 2,6% è già ora più vicino ai minimi del 2019 (2,1% nell’estate di quell’anno) che ai massimi raggiunti nel pieno delle difficoltà legate al Coronavirus (3,7% nel gennaio 2021), quando c’erano quasi 170’000 disoccupati, 50’000 in più di adesso.