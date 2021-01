È quanto scrive l’esecutivo cantonale nella sua presa di posizione alla consultazione lanciata dal Governo federale per contrastare la propagazione della COVID-19. Con la chiusura di tutti i negozi si rischia, nel solo canton Berna, che altre circa 3000 imprese finiscano tra i casi di rigore, si legge in una nota odierna.

Il Consiglio di Stato bernese condivide sostanzialmente la valutazione fatta dal Consiglio federale sulla situazione epidemiologica attuale. L’elevato numero di casi positivi non consente per il momento di sgravare il settore sanitario.

Per questo motivo, secondo le autorità cantonali, bisognerebbe prolungare le misure esistenti per lottare contro il coronavirus. Tuttavia, parallelamente occorrerebbe un dispositivo di sostegno per le imprese maggiormente colpite dalla pandemia, in particolare quelle del settore della ristorazione.