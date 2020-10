Ora che le mascherine sono obbligatorie - nei luoghi pubblici e chiusi - in tutti i cantoni, ora che la Confederazione è tornata quindi a dare una forma a ciò che avrebbe potuto essere scambiato per caos, ecco che ai singoli governi cantonali restano comunque diverse responsabilità. Lo diceva d’altronde venerdì lo stesso Raffaele De Rosa nella nostra intervista: «La responsabilità dei Cantoni rimane intatta nell’ambito dell’adozione e del controllo del rispetto delle misure». L’attenzione dei Cantoni si è ora spostata su altri elementi, a cominciare dai grandi eventi. Con lo sport preso in mezzo. Quanto sta accadendo nel canton Berna è in questo senso esemplare.

Le motivazioni bernesiCantone da una parte, club sportivi dall’altra. La notizia - limite massimo per i grandi eventi abbassato a mille...