La crisi legata al coronavirus avrà un impatto negativo anche sulle finanze bernesi: per l’anno in corso si prevede, nel peggiore dei casi, un deficit fino a 300 milioni di franchi. Lo ha annunciato oggi il governo cantonale. Ci si attendevano invece eccedenze per 200 milioni di franchi.

Tale peggioramento è da ricondurre in particolare ai mancati ricavi degli ospedali bernesi. A ciò si devono aggiungere misure speciali per il promovimento economico, spese per il materiale di protezione, costi supplementari per la custodia dei bambini e per la sostituzione di insegnanti vulnerabili, ha dichiarato ai media la responsabile del Dipartimento cantonale delle finanze, Beatrice Simon.