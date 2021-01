Il canton Vaud ha deciso di intensificare ed estendere le misure di quarantena dopo la scoperta sul suo territorio delle nuove mutazioni del SARS-CoV-2 provenienti dalla Gran Bretagna. Da oggi pure coloro che hanno avuto contatti prolungati o ravvicinati con i contatti delle persone risultate positive saranno posti in quarantena per 10 giorni.

In concreto la misura riguarda le persone che vivono sotto lo stesso tetto o che sono state a meno di 1,5 metri di distanza per più di 15 minuti senza una protezione adeguata, spiega il Consiglio di Stato vodese in un comunicato odierno. Ciò comporterà di fatto anche a un’intensificazione delle indagini per le squadre di rintracciamento.