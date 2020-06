La mozione ha lo scopo di colmare un vuoto normativo a livello federale, sorto a seguito di una sentenza del Tribunale amministrativo federale nell’aprile 2018. Da allora non vi sono più requisiti legali nazionali per la protezione dei minori in materia di sigarette elettroniche. Il governo federale sta lavorando ad una nuova regolamentazione, ma non si sa quando entrerà in vigore la legge.