Oltre a questo, il capo delle forze armate ha parlato dell’intervento per la lotta al coronavirus, con l’esercito che ha dispiegato ulteriori 120 militi a questo scopo, in particolare in Romandia. La cosa si è inizialmente rivelata complessa per la difficoltà a reperire personale francofono.

Per evitare un sotto-utilizzo dei militari giunti sul posto, le richieste di aiuto dei Cantoni vengono ora valutate in modo molto più severo rispetto all’inizio della pandemia. Per interventi sanitari, l’esercito può disporre di 5000 uomini, «ma speriamo che non si riveli necessario», ha sottolineato Süssli, ricordando che i militi possono intervenire per sopperire anche ad altre funzioni in caso di bisogno, come il funzionamento dei trasporti pubblici.