La Procura di Milano ha inoltrato oggi alle autorità svizzere una rogatoria per «completare la documentazione allegata alla domanda di voluntary disclosure» presentata «dall’avvocato Attilio Fontana», presidente della Lombardia, per «approfondire alcuni movimenti finanziari». Al centro della tranche di indagine emersa col caso «camici» ci sarebbero i 5,3 milioni di euro su un conto svizzero.

Attilio Fontana è indagato per frode in pubbliche forniture per la vicenda della fornitura di camici alla Regione Lombardia da parte di un’azienda riconducibile al cognato, durante l’emergenza Covid-19.