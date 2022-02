Il «caso Carlos» torna a far discutere

Soltanto recentemente - a seguito di una decisione del Tribunale federale - Brian è stato trasferito in una struttura per la detenzione preventiva, dove gli vengono garantite condizioni «normali» e dove ora «sta meglio».

Fino al recente trasferimento, Brian era tenuto in isolamento, in regime di carcerazione di sicurezza, dall’agosto del 2018, nel penitenziario «Pöschiwies» di Regensdorf (ZH). Qui gli è stato negato qualsiasi contatto umano e «non si può davvero parlare di un’assistenza medica adeguata», ha detto Stolkin.

Un medico che lo ha visitato ha osservato un pressione sanguigna talmente alta da metterne in pericolo la vita. Brian ha inoltre riportato lesioni cutanee ai polsi e alle caviglie, dove è stato legato regolarmente per anni. Per i legali, il trasferimento nella nuova struttura, dove può entrare in contatto con altri 20 detenuti e fare sport, è la prova che Brian «non è più estremamente pericoloso», come si è voluto far credere.