Lo scorso mese era stato reso noto che la Corte d’appello del canton Ginevra aveva assolto in seconda istanza l’ex consigliere di Stato ginevrino. La sentenza, in realtà, risale allo scorso 13 dicembre e oggi la procura ha annunciato di voler ricorrere al TF, indica il Ministero pubblico in una nota odierna, precisando che non fornirà ulteriori dettagli.