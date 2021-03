Tra le altre cose, il ministero pubblico ha accusato l’ex gestore delle finanze comunali - che nel frattempo si è dimesso - di appropriazione indebita, truffa per mestiere, falsità in documenti e riciclaggio di denaro. L’uomo era accusato di aver falsificato fatture e documenti contabili. Con i milioni sottratti ha finanziato il suo stile di vita e sostenuto persone a lui vicine, in particolare la ex moglie.