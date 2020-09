Il numero uno della compagnia ferroviaria BLS, Bernard Guillelmon, lascia l’incarico sulla scia di un rapporto pubblicato ieri che rivela scarsa trasparenza contabile nel settore del trasporto pubblico regionale dei viaggiatori (TRV), pur non mettendo in luce alcun illecito come invece successo presso Autopostale.

«Nell’interesse di un’oculata direzione aziendale, BLS ha preventivato costi troppo alti e ricavi attesi troppo bassi», spiega in un comunicato odierno il secondo vettore ferroviario svizzero, che ha un fatturato di circa 1,1 miliardi di franchi, il 40% dei quali deriva da indennità versate da enti pubblici. «Questo alla luce del complesso sistema di finanziamento nel TRV, in cui tra la pianificazione e l’erogazione dei servizi passano diversi anni».

Il 28 febbraio BLS aveva comunicato di non aver inserito nel bilancio preventivo, per diversi anni, le vendite degli abbonamenti metà-prezzo nella comunità Libero e di aver ricevuto pertanto indennità troppo elevate dalla Confederazione e dai cantoni. I fatti sono stati analizzati da una perizia indipendente (voluta dalla stessa impresa) della società di consulenza PwC, nonché dalla Delegazione delle finanze e dal Controllo federale delle finanze (CDF).

Dal rapporto pubblicato ieri dalla CDF emerge che i fondi in questione sono rimasti nel trasporto pubblico per gli scopi previsti. Tutti i ricavi sono stati correttamente inclusi nel conto annuale, non sono stati versati dividendi, né si è verificato alcun arricchimento personale. I conti sono stati sottoposti a revisione e approvati senza opposizioni dalla Confederazione.

Il CDF ha individuato la necessità di migliorare le procedure finanziarie interne dell’azienda: il sistema contabile viene ritenuto molto complesso e quindi solo parzialmente trasparente. Ciò coincide con le constatazioni della stessa BLS, la cui direzione aveva introdotto misure di miglioramento incisive già prima dell’inchiesta, sottolinea l’azienda stessa. Tali provvedimenti sono ora in fase di attuazione e comprendono la revisione completa del processo di offerta TRV in collaborazione con la Confederazione e i cantoni, la ridefinizione dei controlli e l’introduzione di sistemi informatici adeguati.

Stando alla BLS il CEO e il suo team di direzione hanno avviato l’indagine dei fatti con la massima priorità, contribuendo in modo determinante a chiarire le questioni aperte. Ora è però tempo di farsi da parte. «Per Guillelmon la pubblicazione del rapporto del CDF rappresenta il momento giusto per passare le consegne in vista dell’attuazione delle misure di miglioramento da lui stesso avviate: a suo avviso, questo compito richiede ora un diverso profilo professionale», afferma BLS.

Il consiglio di amministrazione (Cda) ringrazia il manager per quanto fatto finora. «Negli scorsi 12 anni, ha trasformato BLS in un attore forte e innovativo nel settore del trasporto pubblico svizzero, in un ambiente difficile, tenendo conto di diversi interessi della sfera politica, economica e sociale. Le sue dimissioni dimostrano la sua integrità e il suo profondo attaccamento all’azienda», sottolinea il presidente del Cda Rudolf Stämpfli, citato nel comunicato.

La direzione operativa sarà assunta ad interim, a partire da novembre, da Dirk Stahl, attualmente vice Ceo di BLS e numero uno della filiale BLS Cargo. Il Cda conferma peraltro la sua fiducia nella direzione e ha nominato una commissione per la ricerca del successore di Guillelmon.

Nata nel 1906 come Bern-Lötschberg–Simplon per fare concorrenza all’asse del San Gottardo, l’impresa (dal 2006, dopo alcune fusioni, chiamata solo BLS) figura fra le principali aziende di trasporto in Svizzera. Con i suoi circa 3400 dipendenti gestisce la rete celere di Berna, la seconda del paese dopo la S-Bahn zurighese. L’offerta comprende anche treni e autobus nelle regioni dell’Emmental, Giura, Seeland, Simmental, Interlaken e attraverso la linea del Lötschberg, nonché da dicembre anche una linea a lunga percorrenza. Il gruppo dispone pure di battelli (sui laghi di Thun e Brienz) e con la filiale BLS Cargo svolge un ruolo importante nel traffico merci. La società è controllata per circa il 56% dal canton Berna e per il 22% dalla Confederazione.

©CdT.ch - Riproduzione riservata