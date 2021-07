«Nel 2005 l’Unione Europea ha introdotto un mercato per lo scambio di diritti (certificati) di emissione di CO₂. Le imprese che durante la loro attività produttiva determinano emissioni di CO₂, come ad esempio le aziende che producono elettricità con centrali a gas o carbone, devono essere in possesso di diritti di emissione di CO₂. In questo sistema, le imprese ricevono gratis un certo numero di diritti di emissione e acquistano o vendono sul mercato parte dei diritti a dipendenza del proprio fabbisogno. L’ammontare massimo di diritti di emissione viene definito e ridotto ogni anno dall’Unione Europea. In questo modo si crea un effetto “rarità” che tende nel tempo a far salire il prezzo dei diritti. Attualmente sono oltre diecimila le imprese energetiche e industriali e le compagnie aeree che partecipano al mercato dei certificati CO₂. Queste imprese emettono circa il 45 per cento delle emissioni di gas serra dell’Unione Europea. Da notare che, nel 2013, anche la Svizzera ha introdotto un mercato per lo scambio di diritti di emissione di CO₂.