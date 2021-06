Su smartphone (in un’app) o cartaceo. Tutto sta dentro a un codice QR. L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) ha pubblicato una prima bozza del Certificato COVID svizzero sulla piattaforma Github, come riferisce Watson. L’UFIT – si legge sul sito della Confederazione - «è lieto di poter realizzare il certificato in collaborazione con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Attualmente stiamo sviluppando la soluzione e forniremo informazioni dettagliate in una delle prossime conferenze stampa con i professionisti del settore».