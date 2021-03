Il certificato vaccinale forse disponibile in estate

Nuova conferenza stampa da Berna con gli esperti della Confederazione per fare il punto sulla situazione legata al coronavirus in Svizzera. Relatori dell’incontro informativo Anne Lévy, direttrice dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Virginie Masserey, responsabile della Divisione malattie infettive dell’UFSP, Fosca Gattoni, vicecapo della Sezione diritto agenti terapeutici dell’UFSP, Mike Schüpbach, vicecapo della Divisione legale 2 dell’UFSP, e Martin Ackermann, presidente della Task force scientifica nazionale per la COVID-19.

Il 9% della popolazione ha ricevuto la prima dose

La conferenza stampa degli esperti da Berna si è aperta come di consueto con l’aggiornamento dei dati relativi ai contagi in Svizzera nelle ultime ventiquattro ore, dell’andamento epidemiologico e della campagna vaccinale. «I casi continuano ad aumentare, ma le misure contenitive frenano un po’ questo sviluppo», spiega Virginie Masserey avvertendo che le varianti continuano a prevalere e sono più contagiose del virus originale. Per quanto riguarda i reparti di terapia intensiva e i decessi, invece, la situazione è ancora stabile, «ma è possibile che i numeri aumentino con un certo ritardo», rileva. Masserey non esclude che le basse cifre nelle ospedalizzazione siano anche legate al fatto che i giovani tendono a infettarsi più facilmente e le persone anziane sono state vaccinate. Attualmente sono state somministrate più di 1 milione di dosi di vaccino e il 9% della popolazione ha ricevuto la prima dose con una velocità di crociera di circa 21.000 vaccinazioni al giorno. «La campagna di vaccinazione sta dando frutti concreti tra gli over 85 - precisa -. Tuttavia, il rischio di essere ricoverati in ospedale aumenta dai 50 anni».

«Fate il test prima delle festività pasquali»

Durante le vacanze di Pasqua tutte le famiglie si riuniscono, ma la responsabile della Divisione delle malattie infettive lancia un monito: «Dobbiamo stare attenti come lo siamo stati lo scorso Natale. Recatevi a fare il tampone prima delle festività pasquali, bisognerà però registrarsi in anticipo perché le date disponibili sono molto richieste soprattutto prima delle vacanze».

In cantiere il certificato vaccinale per l’estate

Un certificato vaccinale riconosciuto a livello internazionale dovrebbe essere disponibile in Svizzera entro l’estate. Il documento rivelerà un’avvenuta somministrazione del siero, ma non i test o un’infezione da coronavirus. Prove di un tampone o della malattia saranno integrate al certificato COVID-19 solo in secondo tempo, ha riferito Anne Lévy. «Vogliamo essere in grado di emettere un certificato di vaccinazione che sia a prova di falsificazione e riconosciuto a livello internazionale», ha detto. Ci sono contatti con l’Unione europea, ma la Svizzera non aspetterà gli sviluppi a Bruxelles.

Non ci sarà in alcun caso un registro centrale delle vaccinazioni dato che non c’è una base legale. Ai lavori per sviluppare il documento, che dovrà essere disponibile sia in forma cartacea che digitale, sono associati i Cantoni, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, ma anche l’economia, ad esempio gli aeroporti.

Il caso della Fondazione mievaccinazioni «inaccettabile»

Parlando di certificati di vaccinazione la direttrice dell’UFSP si è allacciata al caso della Fondazione mievaccinazioni che avrebbe violato la Legge federale sulla protezione dei dati. «Il certificato di vaccinazione non ha nulla a che fare con la mievaccinazioni.ch -, spiega Lévy -. Questo incidente è preoccupante e inaccettabile. La piattaforma non deve essere confusa con un certificato di vaccinazione, bensì con una soluzione digitale per un libretto di vaccinazione». Il contratto afferma infatti che la protezione dei dati deve essere garantita. «Questo è il motivo per cui l’UFSP ha reagito immediatamente e ha chiesto alla piattaforma di disattivarlo quando la debacle della vaccinazione è diventata pubblica. Il sito resterà pertanto chiuso fino a nuovo avviso», ha detto Lévy. In ogni caso, L’UFSP non si considera responsabile della debacle della piattaforma di vaccinazione solo perché l’ha sovvenzionata, ma «la responsabilità ricade chiaramente sulla fondazione».

Semplificata la proceduta dei test per le aziende

«L’UFSP sta sviluppando strategie di test per le aziende nazionali», spiega Lévy a proposito della procedura dei tamponi. In realtà - prosegue - il test è di responsabilità del Cantone. Per quanto riguarda i test fai da te, invece, «stiamo ancora ipotizzando che saranno disponibili tra poche settimane». La direttrice ha garantito che verrà acquistata una quantità sufficiente.

«Sosteniamo le aperture a tappe»

«Se avessimo fatto passi da gigante in questo periodo il numero dei casi in estate sarebbe diminuito notevolmente», spiega Martin Ackermann della task force. Che aggiunge: «Se continuiamo con le aperture a tappe, la curva dell’infezione rallenterà e questo ci dà speranza. Ma è bene ricordare che nonostante le vaccinazioni la situazione è ancora fragile».

Il metro di paragone per Ackermann è Israele dove le cifre mostrano che ci vorrà del tempo prima di superare la situazione più critica. «Più velocemente si vaccina, più velocemente la situazione in estate e nelle unità di terapia intensiva si rilasserà. Questo è il motivo per cui la velocità delle vaccinazioni è un indicatore di quando potranno essere introdotte nuove aperture. Noi sosteniamo la strategia di aperture più lente ma vaccinazioni più veloci», conclude Ackermann.

E il vaccino di Johnson&Johnson?

Una giornalista in sala ha chiesto a Virginie Masserey se ci fosse ancora qualche speranza di siglare accordi per il vaccino Johnson&Johnson. La responsabile della Divisione delle malattie infettive non esclude che ci possano essere ulteriori negoziati, ma l’UFSP non può commentare pubblicamente eventuali accordi.

