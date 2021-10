La maggioranza dei cantoni approva la decisione del Consiglio federale di far pagare i test Covid dopo il 10 ottobre, ha dichiarato la Conferenza dei direttori della sanità (CDS). Alcuni cantoni volevano però che fosse mantenuta la gratuità per i giovani adulti e gli adolescenti.

«Con la decisione odierna, il Consiglio federale ha seguito solo parzialmente queste considerazioni», afferma la CDS in un comunicato. Per i direttori della sanità è chiaro che la vaccinazione è più sostenibile, più economica e più facile del depistaggio. I tamponi per le persone che presentano sintomi devono comunque continuare ad essere a carico della Confederazione.