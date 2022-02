«Dopo due anni di tournée in formato ridotto a causa della pandemia, la famiglia Knie non vede l’ora di celebrare la tradizionale prima a Rapperswil, la sua città natale, e di viaggiare per tutta la Svizzera», afferma un comunicato. Il tour continuerà in 23 città e si concluderà con la seconda edizione del «Knie Christmas World» a Lucerna. Sono previsti spettacoli anche Lugano dal 25 novembre al 4 dicembre.