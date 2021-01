A causa della situazione attuale, il circo nazionale svizzero KNIE si vede costretto a posticipare l’inizio della tournée che tradizionalmente si svolge metà marzo a Rapperswil-Jona. Il nuovo programma del tour è in preparazione.

Dopo un anno estremamente impegnativo, il circo nazionale svizzero KNIE anche quest’anno dovrà riprogrammarsi. Le attuali restrizioni rendono impossibile il lancio della nuova stagione 2021 a Rapperswil-Jona a metà marzo, come avviene tradizionalmente. La squadra intorno alla direttrice del circo Géraldine Knie, a Maycol Errani e a Doris Knie ha preparato un programma di tour adattato alle circostanze. I luoghi di rappresentazione, l’inizio delle prevendite e i momenti salienti del nuovo spettacolo saranno pubblicati non appena il tour sarà stato approvato.

Géraldine Knie non vede l’ora che il circo nazionale svizzero KNIE possa tornare in tournée. La direttrice artistica dichiara: «Stiamo attraversando un periodo turbolento e dobbiamo affrontare insieme questa pandemia. Quindi è tanto più bello avere qualcosa da aspettarsi. Sarà nostro impegno dare il massimo per entusiasmare e stupire il nostro pubblico con il nuovo spettacolo – quando sarà il momento».