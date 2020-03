Gli spettacoli previsti fino al prossimo 5 maggio sono cancellati o verranno posticipati: Rapperswil, Sciaffusa, Frauenfeld, Wil, Winterthur, Buchs, Coira, Kreuzlingen, Glarona e San Gallo. I biglietti acquistati possono essere restituiti. Chi li ha acquistati online su ticketcorner.ch o al Call Center Ticketcorner, è pregato di spedire i biglietti direttamente a Ticketcorner. Se i biglietti provengono da un punto di prevendita, possono restituirli direttamente in quella sede. Se lo spettacolo è annullato, si applica un periodo di rimborso di 30 giorni dalla data dell'evento. Per via della situazione attuale, diversi punti di prevendita sono chiusi, per cui una restituzione puntuale non è possibile. In questo caso i biglietti acquistati in queste sedi avranno una scadenza estesa. Gli organizzatori chiedono ai visitatori di comprendere che per gli elevati costi per l’elaborazione dei rimborsi viene addebitata una tassa forfettaria di 5 franchi per ogni biglietto.