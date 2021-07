l comico francese Dieudonné M’bala M’bala è stato condannato oggi dal Tribunale di polizia di Ginevra al pagamento di una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da 170 franchi per discriminazione razziale. L’imputato non era presente in aula.

Dieudonné, 55 anni, è dovuto comparire davanti alla giustizia per aver espresso teorie negazioniste durante lo spettacolo «En vérité», che nel 2019 ha fatto tappa anche a Nyon (VD) e Ginevra. Alla fine di uno sketch, un personaggio del comico ha urlato «le camere a gas non sono mai esistite».

Il comico è stato condannato anche per aver insultato sul palco il Coordinamento intercomunitario contro l’antisemitismo e la diffamazione (Cicad), oltre che per aver intenzionalmente diffamato il segretario generale del Cicad Johanne Gurfinkiel, definendolo bugiardo e razzista.

Pascal Junod, avvocato di Dieudonné, non ha escluso un ricorso. Ha sottolineato che in Francia il controverso spettacolo non ha causato problemi, nonostante un arsenale penale esistente contro il razzismo molto più sviluppato che in Svizzera.