Il Comitato economico «SÌ alla Legge Covid-19» è soddisfatto dell’odierna decisione presa dagli elettori svizzeri. L’elevata quota di voti favorevoli, pari al 61 percento, mostra chiaramente che gli elettori sostengono gli aiuti finanziari approvati dal Consiglio federale e dal Parlamento. Le PMI e i lavoratori sono gravati da un enorme peso a causa delle chiusure aziendali e delle restrizioni provocate dalla pandemia. La regolamentazione dei casi di rigore, l’estensione dell’indennità per il lavoro ridotto e per la perdita di guadagno, oltre che i programmi di supporto per i media, lo sport e la cultura, sono d’importanza vitale per il settore economico colpito dalla crisi provocata dal coronavirus. Oggi gli elettori svizzeri hanno confermato la promessa che il Consiglio federale aveva fatto nella primavera 2020, ossia di non piantare in asso le PMI e i lavoratori.