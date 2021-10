L’allestimento era pronto. Mancavano solamente i quadri da sostituire in parete al posto delle riproduzioni in scala 1:1. Gli inviti erano già partiti. Il catalogo era già andato in stampa. Poi, è arrivato il lockdown e i capolavori della collezione Emil Bührle al MASI di Lugano non sono mai arrivati.

«Le opere erano pronte per partire da Zurigo. Uno o due giorni e le avrebbero caricate sul camion». A parlare è il direttore del MASI di Lugano Tobia Bezzola. «Era l’ultima occasione per vedere questi capolavori del secondo impressionismo francese fuori dal Kunsthaus di Zurigo».

Per i prossimi 20 anni, quadri come «Il ragazzo con il panciotto rosso» di Paul Cézanne occuperanno le spaziosissime sale della nuova ala del museo cittadino, un’opera monumentale inaugurata sabato scorso dopo 5 anni di...