Il Consiglio centrale islamico (CCIS) e l’Associazione degli studiosi musulmani non finiranno sulla lista delle organizzazioni proibite. Il Nazionale ha respinto a larga maggioranza (128 voti contro 54 e 3 astensioni) l’iniziativa del deputato dell’UDC Piero Marchesi(sottoscritta da una ventina di colleghi di vari partiti) che chiedeva di inserire il CCIS e l’ASM nella legge federale che vieta le organizzazioni Stato islamico e al Qaeda. Un divieto, secondo la maggioranza, non migliorerebbe la sicurezza interna e sarebbe anche facilmente aggirabile; trattandosi di associazioni, se fossero vietate non cesserebbero la loro attività e si ripresenterebbero con un nuovo nome.

L’iniziativa era stata presentata dopo la condanna del presidente Nicolas Blancho e del responsabile delle pubbliche relazioni Qaasim Illi, a 15 e 18 mesi di detenzione con la condizionale. I due erano stati ritenuti colpevoli dal Tribunale penale federale di Bellinzona di propaganda proibita in favore di Al Qaeda e di altre organizzazioni estremiste. Secondo Marchesi, di là della vicenda giudiziaria in Svizzera, ci sono indagini internazionali che attestano la pericolosità delle due associazioni per la sicurezza nazionale. «Evitiamo di compiere gli stessi errori di altri Paesi, i quali hanno dormito sonni tranquilli, sottovalutato le minacce e poi si sono trovati a rimproverarsi di non aver preso delle decisioni quando c’era il tempo per farlo», ha dichiarato in aula.

Per la maggioranza, invece, un divieto dovrebbe essere sostenuto anche dalle autorità penali (che però non hanno manifestato preoccupazioni) ed essere basato a sua volta su una proibizione di tali organizzazioni da parte dell’ONU. «Poiché si trattava di condanne sospese, possiamo concludere che la polizia e le autorità giudiziarie non consideravano Blancho e Illi molto pericolosi» ha spiegato Pierre-Alain Fridez (PS/JU). «Se vietiamo queste organizzazioni, sarebbe come attribuire loro molta importanza, una sorta di pubblicità, che tenderà a radicalizzare i loro membri. Mentre una volta che le organizzazioni sono sciolte, non c’è nulla che impedisca la formazione di una nuova organizzazione».

Processo concomitante

Sempre ieri, ma stavolta sul fronte giudiziario, gli avvocati difensori di Blancho e Illi hanno chiesto l’assoluzione dei loro clienti dall’accusa di aver violato la legge che vieta i gruppi al Qaeda e «Stato islamico». In occasione del processo in appello al TPF di Bellinzona, i due legali hanno contestato che gli atti imputati a Blancho e Illi costituissero propaganda per al Qaeda. I due imputati sono rimasti in silenzio sino alla fine dell’udienza. Quando il presidente del tribunale ha dato loro la parola hanno sostenuto che si tratta di un processo politico e del «parco giochi della Procura federale». Per contro non si sono espressi sulla loro situazione personale ed economica. Da parte sua, il Ministero pubblico della Confederazione ha confutato le affermazioni della difesa. In particolare accusa Illi di aver pubblicato nel 2015 un video a favore di Abdallah Al-Muhaysini, che sarebbe un dirigente di una organizzazione vicina al gruppo terroristico. Al-Muhaysini, secondo la procura, non è la voce degli islamisti moderati, come descritto da Nicolas Blancho. In prima istanza, come detto, Illi era stato condannato a 18 mesi e Blancho a 15. Il Ministero pubblico aveva chiesto 24 mesi per il primo e 20 per il secondo. La Corte d’appello comunicherà la sua decisione più avanti per iscritto. I due imputati potranno eventualmente appellarsi di nuovo al Tribunale federale.

