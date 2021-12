ASSOCIAZIONI NO PROFIT E IVA: stabilito che le associazioni sportive e culturali senza scopo di lucro gestite a titolo onorifico, nonché le istituzioni di utilità pubblica, vadano esentate dal pagamento dell’Iva fino a un fatturato di 250 mila franchi, e non 200 mila come propone il Consiglio nazionale. In precedenza gli Stati avevano optato per 300 mila franchi, per poi proporre una via di mezzo quale compromesso. Il dossier ritorna al Nazionale;