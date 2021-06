Nella sua seduta odierna, il Consiglio degli Stati ha:

TRASPORTI PUBBLICI: approvato, con 36 voti contro 3 e 2 astenuti, una mozione che chiede al governo di istituire una base legale per aiutare il settore dei trasporti pubblici anche nel 2021. La pandemia avrà un massiccio impatto anche quest’anno, è stato sottolineato. Il Nazionale aveva approvato una mozione dal contenuto identico due settimane fa;

TRAFFICO MERCI: tacitamente approvato una mozione che chiede al governo di sostenere finanziariamente anche nel 2021, tramite un credito supplementare da sottoporre al Parlamento, le imprese attive nel settore del trasporto merci ferroviario. Lo scopo è attenuare gli effetti della pandemia. Il Nazionale aveva approvato una mozione dal contenuto identico due settimane fa;

ACQUE DI SCARICO: approvato tre mozioni volte a migliorare la depurazione delle acque di scarico per fare in modo che le sostanze problematiche - per esempio sostanze microinquinanti - non finiscano in fiumi e laghi;

SERVIZIO A DOMICILIO DELLA POSTA: inviato in commissione, con l’incarico di esaminarla, una mozione di Charles Juillard (Centro/JU) sul servizio a domicilio della Posta;

PILOTI: approvato, nonostante l’avvertimento della consigliera federale Simonetta Sommaruga di non aprire un altro contenzioso con l’Ue, una mozione di Erich Ettlin (Centro/OW), che intende consentire ai piloti di elicottero attivi in Svizzera di poter volare fino a 65 anni, invece di 60 (con eccezioni) come ora. La settimana scorsa il Nazionale aveva adottato una mozione analoga. Tale obiettivo andrebbe raggiunto mediante la creazione di una licenza nazionale di pilota professionale per lo spazio aereo elvetico che allunghi il limite di età per questi professionisti;

IMPIANTI FERROVIARI: tacitamente approvato un postulato di Charles Juillard (Centro/JU) che chiede un rapporto sull’evoluzione del traffico merci ferroviario, e di fare il punto sulle misure che potrebbero favorirne il trasferimento dalla strada alla rotaia. Il giurassiano si è detto preoccupato dalla tendenza attuale di ridurre il numero di impianti di carico e di trasbordo dalla strada alla rotaia. Il Consiglio federale si è detto disposto a studiare la questione;

GRANDI PREDATORI: inviato in commissione, con l’incarico di esaminarla, una mozione di Johanna Gapany (PLR/FR) che chiede di compensare le spese e le perdite di reddito in caso di transumanza dovuta alla presenza di grandi predatori;

LEGNO: approvato una mozione che chiede al Consiglio federale di di esaminare, in collaborazione con le scuole universitarie e le pertinenti commissioni, le possibilità di decarbonizzazione offerte dalla costruzione di infrastrutture. In particolare si dovranno esaminare le possibilità o perseguire l’obiettivo di aggiungere al o sostituire il cemento armato con materiali che assorbono CO2, ponendo in primo piano la ricerca e l’innovazione del materiale legno per un ampio impiego nella costruzione delle infrastrutture. Si dovrà elaborare una corrispondente strategia di ricerca e attuazione. Il dossier va al Nazionale;

PACCHETTO MEDIA: eliminato l’ultima divergenza col Nazionale accogliendo la proposta della Conferenza di conciliazione di fissare la quota parte del canone ai privati tra il 6 e l’8% (oggi 4-6%). Il Nazionale deve ancora esprimersi sul compromesso;

SOTTOSUOLO: approvato una mozione per 26 voti a 14 che incarica il governo di presentare un programma nazionale per l’esplorazione del sottosuolo atto a migliorare le conoscenze attualmente insufficienti in questo ambito e a fornire dati il più possibile capillari. In questo modo si creeranno i presupposti per poter sfruttare il sottosuolo, in particolare per l’estrazione di risorse (calore, energia elettrica, minerali), lo stoccaggio (tra l’altro di calore, freddo, CO2) o per la creazione di nuove infrastrutture (ad es. di trasporto). Il dossier va al Nazionale;

LEGGE COVID-19: ribadito, riesaminando le modifiche apportate alla legge Covid-19 a livello di divergenze, di voler prolungare (25 voti a 16) gli aiuti alla cultura, settore che soffre particolarmente delle restrizioni dovute al coronavirus, solo fino al 31 dicembre 2021, e non fino al 30 aprile 2022 come vuole il Consiglio nazionale. I «senatori» hanno poi mantenuto - 25 voti a 16 - un’altra divergenza col Nazionale poiché vogliono «liberare» dalle restrizioni di accesso alle manifestazioni, stabilite dalla Confederazione o dai Cantoni, tutti coloro in possesso di un certificato sanitario (certificato di vaccinazione oppure test negativo o avvenuta guarigione). Il dossier ritorna al Nazionale;

CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO: approvato per 28 voti a 2 un postulato che chiede al governo di esaminare l’evoluzione del cambiamento demografico in Svizzera e presentare le conseguenze che ne derivano per i sistemi di perequazione e di trasferimento. Inoltre, occorre dimostrare come favorire le aree economiche per i luoghi di lavoro regionali.

RAPPORTO 1: preso atto del rapporto della Delegazione AELS al Parlamento europeo;

RAPPORTO 2: preso atto del rapporto della Delegazione presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE;

RAPPORTO 3: preso atto del rapporto della Delegazione parlamentare svizzera presso il Consiglio d’Europa;

RAPPORTO 4: preso atto del rapporto della Delegazione presso l’Unione interparlamentare;

RAPPORTO 5: preso atto del rapporto della Delegazione presso l’Assemblea parlamentare della Francofonia

RAPPORTO 6: presto atto del rapporto della Delegazione svizzera presso l’Assemblea parlamentare della NATO

RAPPORTO 7: preso atto del rapporto annuale «Attività delle delegazioni permanenti per la cura delle relazioni con i paesi limitrofi»;

INIZIATIVE CANTONALI 1: bocciato una iniziativa cantonale di Vaud e una iniziativa parlamentare della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Nazionale che chiedevano misure nell’ambito della parità salariale uomo-donna. La maggioranza ha ritenuto che sia prematuro intervenire prima che l’attuazione dell’ultima revisione legislativa in materia sia stata valutata dal profilo dell’efficacia;

INIZIATIVE CANTONALI 2: bocciato una iniziativa cantonale di Ginevra che chiede di integrare nella legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) l’assunzione dei costi delle cure per la salute orale e dentaria provocati dall’assunzione di medicamenti. Gli Stati non ritengono necessario intervenire in quanto la maggior parte delle richieste sono già soddisfatte. Il Nazionale deve ancora esprimersi;

INIZIATIVE CANTONALI 3: bocciato una iniziativa cantonale di Ginevra che chiede di sancire nella Costituzione federale la promozione di posti di custodia per bambini in età prescolastica a livello comunale e cantonale, come pure la partecipazione di durata illimitata della Confederazione al finanziamento di posti di custodia extrafamiliare di bambini. Per gli Stati non è necessario modificare la Costituzione per raggiungere tali obiettivi. Il Nazionale deve ancora esprimersi;

INIZIATIVE CANTONALI 4: bocciato cinque iniziative cantonali di Ticino, Ginevra, Giura, Friburgo e Neuchâtel che chiedono di modificare la legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie per fare in modo che le riserve di un assicuratore superiori al 150% del limite normativo vengano considerate eccessive (e che quindi vanno ridotte). Il Nazionale deve ancora esprimersi;

INIZIATIVE CANTONALI 5: bocciato cinque iniziative cantonali di Ticino, Ginevra, Giura Friburgo e Neuchâtel che chiedono di modificare la legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie per fare in modo che l’assicuratore sia tenuto a operare una compensazione dei premi incassati in eccesso. Il Nazionale deve ancora esprimersi;

INIZIATIVE CANTONALI 6: bocciato una iniziativa cantonale di Ginevra che chiede di non rinnovare l’accordo del 2015 concluso tra le autorità cinesi e svizzere competenti in materia di migrazioni e di adottare misure affinché la libertà di espressione sulla situazione politica in Cina sia pienamente garantita nella Confederazione;

VIOLENZA CONTRO AUTORITÀ: respinto tacitamente, due iniziative parlamentari che chiedevano di inasprire le pene per chi commette atti di violenza nei confronti di impiegati dello Stato, in particolare contro funzionari di polizia. Tale obiettivo è già in fase di realizzazione. Le due iniziative sono archiviate;

VIOLENZA SESSUALE: respinto tacitamente un’iniziativa parlamentare che chiedeva pene più severe per chi commette atti sessuali. Anche in questo caso, è in corso una revisione del Codice penale che inasprisce le sanzioni;

START-UP: tacitamente archiviato, perché sostanzialmente già realizzata, una iniziativa parlamentare di Ruedi Noser (PLR/ZH) che chiedeva di ridurre sensibilmente l’imposizione fiscale in ragione di partecipazioni di collaboratori a start-up e imprese famigliari.

GIOVENTÙ E ALIMENTAZIONE: respinto tacitamente un’iniziativa parlamentare che voleva promuovere la salute dei giovani puntando in particolare su prodotti regionali e rispettosi dell’ambiente, contribuendo così anche alla sostenibilità. Per i «senatori», l’iniziativa del Nazionale collide con le competenze dei Cantoni in fatto di alimentazione degli allievi. Oltre a ciò, la Confederazione dispone già di una strategia in materia di alimentazione e non occorre quindi un coordinamento supplementare, essendo già garantito dalla Fondazione Promozione Salute Svizzera;

