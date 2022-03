Rimanere neutrali, per la Svizzera, significa non poter prendere parte a conflitti, non fornire armi a parti coinvolte in una guerra e non poter aderire ad alleanze militari in tempo di pace. È la spiegazione data da Frank Grütter, capo della divisione svizzera dell’ONU presso il Dipartimento federale degli affari esteri, in un incontro con i media sulla candidatura (decisa nel 2011) della Confederazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2023-24. Le elezioni si terranno a giugno. Per Grütter il diritto di neutralità non verrebbe compromesso nell’ambito delle decisioni del Consiglio; ciò varrebbe anche se questo dovesse trovare necessari eventuali interventi militari. Sarebbero «decisioni della comunità mondiale per riportare criminali sulla via della virtù», ha detto...