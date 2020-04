Nuovo Point de Presse a Berna per aggiornare la popolazione sull’evoluzione della pandemia da coronavirus in Svizzera.

All’incontro con la stampa sono presenti Patrick Mathys, responsabile della Sezione gestione delle crisi e collaborazione internazionale dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Hans-Peter Lenz, responsabile del Centro di gestione della crisi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il brigadiere Raynald Droz, capo di Stato Maggiore del comando operativo Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

IL VIDEO DA BERNA

LA DIRETTA

Mathys, introducendo le cifre dei contagi in Svizzera, ha voluto ringraziare la popolazione che ha dimostrato, nel weekend pasquale, di aver capito la situazione, rispettando le regole. «Per quanto concerne i nuovi casi, siamo in una situazione di stabilità e le cifre sembrano mostrare una tendenza al ribasso», ha aggiunto. «Pensiamo di aver superato il picco, ma è presto per dirlo con certezza». A livello mondiale, ha ricordato Mathys, si sta per toccare la soglia dei due milioni di casi, con gli Stati Uniti in testa per numero di contagi. «In Europa - ha dichiarato - sembra che vi sia una tendenza alla stabilizzazione».

«Si può iniziare forse a parlare di allentamento delle misure, ma sarà il Consiglio federale a discuterne nella sua seduta mercoledì, e darà indicazioni in merito giovedì prossimo», ha spiegato ancora Mathys.

«L’immunità di gregge - ha detto poi - non è il nostro obiettivo primario, al momento, ma è chiaro che speriamo che prima di raggiungere questo stadio arrivi un vaccino per proteggere al meglio la popolazione. Questo è per esempio l’obiettivo della Svezia: una sorta di contagio forzato della popolazione. Ma non credo che arriveremo a questo stadio. Ora osserveremo cosa succede negli altri Paesi, come per esempio in Austria, dove si allentano le misure. Alcuni Paesi, ad esempio, hanno anche riaperto le scuole. Volendo allentare le misure per l’economia, bisognerà pensare a chi cura i bambini mentre i genitori lavorano. Purtroppo in nessun caso abbiamo evidenze scientifiche che ci possano dire come comportarci esattamente».

«I test sierologici saranno il prossimo punto saliente», ha detto Mathys, spiegando però che finora i dati e le informazioni relativi all’immunità delle persone entrate in contatto con il virus sono ancora troppo pochi». «Attualmente stimiamo che siamo intorno ai 6 mila test al giorno e prevediamo di arrivare a 10 mila circa».

«Mascherine, un contributo che stiamo valutando»

«Non si conosce al momento il beneficio portato dal fatto di indossare le mascherine», ha detto Mathys, «ma dobbiamo valutare le misure di accompagnamento per l’allentamento dei provvedimenti di limitazione. Portare le mascherine è un contributo che analizzeremo. È chiaro che ha un’utilità solo se si è contagiati, per evitare di contagiare altre persone».

Rimpatriati 6400 svizzeri

«Con 29 voli organizzati dal DFAE - ha detto Lenz - sono stati rimpatriati circa 6400 svizzeri. Con il volo da Zurigo a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, sono stati trasportati materiali e personale sanitario». «Le varie rappresentanze svizzere nel mondo stimano che ci siano ancora qualche centinaio di cittadini elvetici che desiderano rientrare», ha spiegato.

5000 militi impegnati

Il brigadiere Droz, dal canto suo, ha spiegato che ci sono 5.000 militi impegnati in tutta la Svizzera. Sono 356 le domande di sostegno finora rientrate, ce ne sono 146 già concluse, e 13 ancora in fase di valutazione. Tra i cantoni dove l’esercito è ancora impegnato vi sono Ginevra, Ticino e Vaud, tra i più colpiti dalla pandemia. Attualmente sono 534 soldati casi in quarantena, 260 in meno del precedente aggiornamento. I casi di contagio confermati sono 185.

Sono stati convocati finora 220 militi volontari, ve ne sono ancora 900 che potrebbero essere chiamati in servizio tra coloro che si sono offerti, ha spiegato il brigadiere Droz. «Abbiamo ancora un margine per chiamare altre forze, ma visto l’andamento potrebbe non essere necessario», ha dichiarato.

©CdT.ch - Riproduzione riservata