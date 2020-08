Il Consiglio federale è favorevole all’introduzione di un congedo di paternità pagato di due settimane. Lo ha detto oggi il consigliere federale Alain Berset in conferenza stampa a Berna. Sulla questione il popolo dovrà votare il prossimo 27 settembre.

Dopo la nascita di un figlio, le madri che esercitano un’attività lucrativa hanno diritto per legge a un congedo di maternità pagato di 14 settimane, mentre i padri hanno diritto solo a uno o due giorni mentre per gli indipendenti non è prevista alcuna regolamentazione, ha ricordato il «ministro» della sanità.