Il Consiglio federale in breve

- UCRAINA: condannato il riconoscimento dell’indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk da parte della Russia. Non ha annunciato sanzioni, ma continuerà a monitorare la situazione e vuole evitare che la Svizzera venga usata come piattaforma per aggirare le sanzioni imposte dall’Ue.

- CORONAVIRUS/1: comunicato che un massimo di 15 milioni di dosi di vaccini saranno cedute dalla Svizzera ad altri Paesi entro la metà di quest’anno, qualora non fossero destinate a essere somministrate nella Confederazione e fossero dunque in eccesso. Ha inoltre aggiunto di aver deciso di acquistare medicamenti per proteggere dal Covid-19 gli immunodepressi;

- CORONAVIRUS/2: avviato la consultazione, fino al prossimo 7 marzo, per prorogare da fine a aprile a fine dicembre 2022 la durata del cosiddetto «scudo protettivo» per gli eventi pubblici. L’entrata in vigore dell’ordinanza «COVID-19 eventi pubblici» riveduta è prevista per il prossimo primo maggio;

- ASSICURAZIONI: approvato il rapporto sulla protezione dei dati dei pazienti relativo alle forme particolari di assicurazione malattie. Secondo il governo, le misure adottate alcuni anni fa hanno avuto effetto e le competenze di cui dispongono l’Ufficio federale della sanità pubblica e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) sono sufficienti per esercitare l’attività di vigilanza sugli assicuratori;

- AMBIENTE: adottato tre ordinanze nel settore ambientale: dal prossimo primo aprile verrà limitato il deposito definitivo in discarica di materiali bituminosi per favorire il riciclaggio e verranno introdotte nuove disposizioni - per rafforzare il livello di protezione - sui prodotti chimici e fitosanitari. Dal 1° gennaio 2023 invece verrà semplificata la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili;

- TRASPORTI: avviato una procedura di consultazione, che si chiuderà il 31 maggio, relativa a una serie di modifiche legislative volte a garantire la concorrenza leale tra le imprese attive nel trasporto stradale transfrontaliero e rafforzare la collaborazione con gli Stati dell’UE. Berna vuole per esempio contrastare meglio le società bucalettere che operano in questo ambito e consentire una migliore sorveglianza dei lavoratori distaccati;

- SPORT: posto in consultazione - fino al primo giugno - una revisione dell’ordinanza sulla promozione dello sport che intende fissare a livello giuridico alcuni principi etici in modo da fornire migliori strumenti alla Confederazione per intervenire quando si verificano abusi in questo ambito. Dopo i recenti casi emersi nella ginnastica ritmica, il Governo ha deciso di intervenire per meglio tutelare atlete e atleti;

- MULTE: adottato un rapporto dal quale emerge che «in linea di massima» il diritto vigente in materia di sanzioni pecuniarie alle imprese che non rispettano le disposizioni di diritto amministrativo ha dato buona prova;

- COLLOCAMENTO EXTRAFAMILIARE: incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di avviare i lavori assieme al Dipartimento federale dell’interno e alle conferenze intercantonali interessate per creare una statistica nazionale dei bambini in collocamento extrafamiliare. L’obiettivo è disporre di dati uniformi per sviluppare l’offerta per minori e famiglie in situazioni difficili;

- FORMAZIONE: adottato l’ordinanza relativa alla legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione. I due testi entreranno in vigore il 1° aprile 2022, garantendo un nuovo quadro normativo più flessibile e dinamico;

- NOMINE/1: nominato Tanja Zimmermann nuova direttrice del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa) - attualmente già membro della direzione - che subentrerà da giugno a Gian-Luca Bona, prossimo al pensionamento. Ha inoltre rinnovato il mandato per altri quattro anni all’attuale presidente del Politecnico federale di Zurigo Joël Mesot e nominato Christian Rüegg, direttore dell’Istituto Paul Scherrer (PSI), nuovo membro del Consiglio dei PF;

- NOMINE/2: nominato Nadja Braun Binder - professoressa associata di diritto pubblico all’Università di Basilea - nuova presidente della Commissione della statistica federale. Assumerà la carica il prossimo primo aprile.

