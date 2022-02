Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha deciso di inasprire le sanzioni in relazione alla situazione in Ucraina. Lo si legge in una nota odierna del Dipartimento. In particolare, si legge nel comunicato, è stato modificato l’allegato 3 dell’ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali. Le modifiche entrano in vigore alle 18 di oggi.