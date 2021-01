La volontà del Consiglio federale di privatizzare Postfinance non piace né al Partito socialista (PSS) né ai sindacati USS e Syndicom, che si oppongono con forza a tale progetto e sottolineano che l’istituto è e deve restare parte del servizio pubblico. in un momento in cui i tassi d’interesse sono ad un minimo storico, PostFinance deve essere ripensata come garante del traffico dei pagamenti e quindi come una parte importante del servizio pubblico, rileva il PS in una nota, parlando di «via semplicistica della privatizzazione». «PostFinance dovrebbe rimanere una società controllata al 100% da Posta Svizzera, il nostro Paese non ha bisogno di un ulteriore gigante bancario che massimizzi i profitti», sostiene il consigliere nazionale socialista ticinese Bruno Storni, citato nella nota. Ciò di cui la Svizzera e l’Europa hanno bisogno sono banche statali che si impegnino a finanziare la salvaguardia del clima, sostiene ancora il PS. «Queste banche devono concentrare la loro attività nella tutela del clima, l’efficienza energetica e le energie rinnovabili», aggiunge il consigliere nazionale grigionese Jon Pult. Il PS critica inoltre il Consiglio federale per non aver proposto nessuna alternativa alla privatizzazione. «La Confederazione potrebbe facilmente mettere a disposizione dei mezzi propri per trasformare PostFinance in una banca di importanza sistemica», continua Storni, per il quale, «soprattutto nella crisi causata dal coronavirus, PostFinance si è dimostrata estremamente efficiente concedendo migliaia di fideiussioni.» Forti critiche all’Esecutivo vengono mosse anche dall’Unione sindacale svizzera (USS), che in un comunicato ricorda come l’istituto sia una banca popolare con quasi tre milioni di clienti e, come parte della Posta, appartenga al grande pubblico. Secondo l’USS, Postfinance ha un mandato di servizio di base e con la sua proposta il Governo lo sta minando. Se la Confederazione e la Posta dovessero ritirarsi da Postfinance, il traffico dei pagamenti dovrebbe essere garantito mediante il rilascio di una concessione: questo significherebbe tagli alla qualità e, non da ultimo, al personale, prosegue il sindacato, ricordando anch’esso l’importanza di questo istituto durante la crisi pandemica. Stessa lunghezza d’onda per Syndicom, secondo cui l’idea del Consiglio federale è una minaccia per il servizio pubblico e un tentativo di evitare la discussione su una garanzia statale eliminando il divieto di credito e di ipoteca. Il sindacato annuncia di volersi opporre con tutti i mezzi a sua disposizione, in ultima analisi con un referendum. In caso di privatizzazione, sostiene Syndicom, i clienti meno redditizi andrebbero incontro all’esclusione da numerosi servizi o con tariffe elevate.