Il Consiglio federale, che venerdì ha annunciato una nuova stretta alle attività in Svizzera, propone ai Cantoni tre pacchetti di misure da adottare in caso di aumento di contagi da coronavirus. A meno che la situazione non peggiori drasticamente nei prossimi quattro giorni, un blocco completo non è tuttavia un’opzione a breve termine.

Secondo i documenti in consultazione resi pubblici dai portali Tamedia questa sera, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) propone che un inasprimento delle misure non venga discusso fino al 28 dicembre, dopo Natale. Tali documenti sono a disposizione anche dell’agenzia di stampa Keystone-SDA.

Nuove misure venerdì solo se la situazione peggiora

Secondo quanto appreso, misure più severe verrebbero discusse già venerdì solo se il tasso di riproduzione «dovesse aumentare rapidamente e fortemente». Ad esempio, perché ciò avvenga, il tasso di riproduzione dei contagi (valore Rt) dovrebbe aumentare dall’attuale 1,13 (stima del 4 dicembre) a 1,2. In caso contrario, il Consiglio federale non intende riesaminare la situazione fino al 28 dicembre. A quel punto, il valore Rt dovrebbe essere inferiore a 1 e i numeri dei casi dovrebbero scendere di nuovo. «Se questo non dovesse essere il caso e i numeri continuassero a crescere alla fine di dicembre, verranno indicate ulteriori misure», dicono i documenti. L’obiettivo è quello di raggiungere un valore Rt di 0,8: in altre parole, di dimezzare il numero di casi ogni due settimane.

Scenario «chiusure di ristoranti»

In particolare, ci sono tre livelli di escalation e altrettanti possibili scenari. Se, al 28 dicembre, il valore Rt risulta superiore a 1 per tre giorni o se i letti per la terapia intensiva saranno occupati per più dell’80%, secondo la proposta DFI, gli esercizi di ristorazione saranno chiusi. Ci sarebbero comunque delle eccezioni, ad esempio, per le imprese di take-away e di consegna e per gli ospiti dell’hotel.

I centri ricreativi e sportivi dovrebbero chiudere completamente. Sono consentite solo attività come il jogging e il ciclismo, nonché l’allenamento di gruppo all’aperto per un massimo di cinque persone. Sarebbero chiuse anche le strutture culturali, ricreative e di intrattenimento.

Scenario «rimani a casa»

La seconda serie di misure - se il valore Rt supera l’1,1 o l’85% di letti in terapia intensiva risultassero occupati - prevederebbe ulteriori restrizioni. I negozi e i mercati sarebbero chiusi nei fine settimana, ad esempio, e ci sarebbero gravi restrizioni di capacità durante la settimana.

I gruppi a rischio sarebbero protetti in modo specifico in questo scenario, come lo erano nella primavera del 2020 - «senza discriminazioni nei loro confronti». La popolazione sarebbe esplicitamente incoraggiata a rimanere a casa.

Scenario «lockdown»

Se il valore Rt del 28 dicembre è superiore a 1,2 o i letti per la terapia intensiva sono occupati per più del 90%, entra in gioco il terzo pacchetto di misure - il blocco parziale. I negozi dovrebbero cioè chiudere. I Cantoni possono prendere posizione su due varianti per quanto riguarda le eccezioni:

- La prima variante prevede eccezioni per i negozi il cui fatturato risulta per almeno due terzi da prodotti alimentari e altri beni di uso quotidiano. Il divieto dei saldi domenicali verrebbe revocato per questi negozi.

- La variante due prevede esenzioni solo per la vendita di beni di prima necessità. I negozi che vendono altri prodotti dovrebbero coprire i relativi scaffali. Il divieto di vendita della domenica verrebbe revocato anche per questi negozi.

In questa situazione epidemiologica, sarebbe consentito organizzare eventi privati con un massimo di dieci persone provenienti da due famiglie. Negli spazi pubblici, ci si potrà incontrare ma solo per un massimo di dieci persone.

Stazioni sciistiche non direttamente interessate

Secondo i piani del DFI, i servizi alla persona come parrucchieri, studi di tatuaggio, attività erotiche e fisioterapia non sarebbero interessati dalle rispettive restrizioni. Essi continuerebbero ad essere consentiti con concetti di protezione adeguati. Anche la chiusura delle stazioni sciistiche non fa parte del pacchetto di misure. È compito dei Cantoni approvare i concetti di protezione solo se sono garantite le specifiche dettagliate dell’ordinanza, come indicato nei documenti in consultazione. «Va tuttavia osservato che, in caso di ulteriori misure federali, la chiusura dei comprensori sciistici deve essere esaminata anche dal Consiglio federale». Ad esempio, secondo il Governo federale sarebbe difficile spiegare perché le aree sciistiche debbano rimanere aperte nonostante la chiusura dei negozi.

Valutazione in corso

I Cantoni hanno tempo fino a martedì sera per commentare le proposte della Confederazione. Il Consiglio federale ne discuterà poi come detto venerdì. Secondo il calendario attualmente proposto, il Consiglio federale riesaminerà la situazione epidemiologica poco dopo la fine dell’anno, il 5 gennaio, e, se necessario, adotterà misure. Nella prima metà di gennaio il Consiglio federale intende inoltre «presentare un piano per ulteriori interventi fino alla primavera del 2021 in un pacchetto di misure invernali».

