Il Consiglio federale ha inasprito le sanzioni contro 363 persone e quattro imprese russe, in seguito all’invasione dell’Ucraina. «Gli intermediari finanziari in Svizzera - precisa il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) - non possono più intrattenere nuove relazioni d’affari» con queste persone ed entità giuridiche. Le modifiche sono entrate in vigore alle 18.00 di oggi.