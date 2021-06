Dirk Reich è il candidato del Consiglio federale alla successione di Peter Hug in seno al consiglio di amministrazione della Posta. Lo ha annunciato oggi l’esecutivo affermando di «sostenere» la sua nomina, che deve ancora essere ratificata dall’assemblea generale straordinaria del gigante giallo prevista per il prossimo 22 giugno.

Reich, classe 1963, ha la doppia cittadinanza tedesca e svizzera. In un comunicato l’esecutivo precisa che le sue lingue principali sono tedesco e inglese, con ottime competenze in francese.

Tornando alla nomina di Reich, Sommaruga ha affermato come «tutto il Consiglio federale sia dell’opinione che il signor Dirk Reich è perfettamente adatto a svolgere i sui compiti». Per la Posta «è una fortuna avere trovato una persona con tale bagaglio di conoscenza e esperienza», ha aggiunto.

Dirk Reich ha seguito una formazione commerciale presso la Lufthansa e ha studiato economia aziendale. Dal 1994 al 2013 è stato attivo in Svizzera, ricoprendo diverse funzioni presso il gruppo attivo nella logistica Kühne und Nagel (dal 2001 come membro di direzione). Dal 2014 fino al 2016 è stato CEO della Cargolux Airlines International in Lussemburgo. Dal 2016 Reich si dedica esclusivamente ai suoi mandati in seno a diversi consigli di amministrazione, tra cui quello di Panalpina dal 2017 al 2019.

La questione non è nuova: già un anno fa voci si erano alzate per criticare la nomina di Corrado Pardini in seno al cda della Posta. Diversi deputati ticinesi a Berna, raggiunti dai media cantonali e no, avevano criticato questa scelta, sostenendo che Pardini, benché parli italiano, non abbia rapporti con la Svizzera italiana.