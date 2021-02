Il consigliere agli Stati ticinese ritiene che i negozi dove può essere garantita la distanza di sicurezza debbano poter riaprire. E in merito alla riunione del Consiglio federale di mercoledì Chiesa afferma: «Presumo che i consiglieri federali dell’UDC porteranno proposte in questa direzione».

Secondo la «SonntagsZeitung», i principali sostenitori delle riaperture sono i cantoni. Bisogna riaprire in primo luogo i negozi che vendono beni non essenziali, ha detto al domenicale il presidente del governo vallesano Christoph Darbellay.

In dichiarazioni riportate dal «SonntagsBlick», Mauro Poggia, direttore del Dipartimento della sanità del canton Ginevra, chiede di riaprire le strutture per il fitness e lo sport, le piscine e i piccoli eventi culturali per i quali è possibile garantire il rispetto delle norme igieniche.

Secondo la «NZZ am Sonntag», l’economia vuole tornare alla normalità in quattro tappe. Economiesuisse e l’Unione svizzera degli imprenditori hanno presentato questa settimana al Consiglio federale la loro strategia per l’uscita dal semi confinamento. Chiedono la riapertura dal primo marzo di tutti i negozi, come pure la fine dell’obbligo di lavorare da casa e l’abbandono del limite di cinque persone per le riunioni.