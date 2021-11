Marco Chiesa, in occasione della prima votazione sulla Legge Covid-19, lo scorso 13 giugno, dall’UDC non era giunta alcuna indicazione di voto. Allora eravate titubanti e timidi nel dire quel no che oggi è per contro molto deciso?«In giugno, l’UDC si è decisa per la libertà di voto in quanto la legge in vigore contiene elementi istituzionali controversi ma anche i necessari aiuti finanziari per le attività in difficoltà. Il 28 novembre ci esprimeremo sulle modifiche seguenti, in particolare, sulla discriminazione realizzata a mezzo del certificato Covid. Se venissero respinte, queste e solo queste, cesseranno di applicarsi un anno dopo, dunque il 19 marzo 2022».

Il popolo solo pochi mesi fa aveva detto massicciamente sì, al 60,2% in Svizzera e al 69,2% in Ticino. Significa che dovete prepararvi...