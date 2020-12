Le autorizzazioni rilasciate da Swissmedic hanno permesso l'arrivo e la consegna delle dosi di vaccino COVID-19 ai Cantoni. Le persone vulnerabili, soprattutto gli anziani che vivono in case di cura, possono essere vaccinati in prioritaria, come il personale infermieristico, gli assistenti e i familiari, come anche assistenti che si occupano degli anziani.