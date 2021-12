Il consumo di alcool tra gli anziani è da anni in aumento e il fenomeno potrebbe acuirsi con la pandemia di coronavirus. A lanciare l’allarme è il settimanale romando Le Matin Dimanche, che basandosi su uno studio del canton Friburgo riferisce come a partire dai 65 anni il 25% delle persone consuma bevande alcoliche quotidianamente.

Si tratta di cifre antecedenti la pandemia, ma secondo gli esperti, la crisi potrebbe aver ulteriormente aggravato il problema, come conferma Nicolas Dietrich, delegato cantonale friburghese per le questioni legate alle dipendenze, citato dal domenicale. Secondo Dietrich, «per le persone che bevevano come automedicazione per affrontare l’ansia o lo stress, è probabile che il consumo sia aumentato».