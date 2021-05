Il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la «ministra» dello sport Viola Amherd hanno manifestato il loro cordoglio per la morte del 19enne motociclista friburghese Jason Dupasquier, avvenuta oggi in un ospedale di Firenze (Toscana, I) in seguito alle gravi ferite riportate ieri in un incidente nella sessione di qualifiche della Moto3 al Gran Premio d’Italia.