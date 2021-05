Il coronavirus modifica radicalmente le abitudini dei viaggiatori

Sebbene molti svizzeri si siano visti costretti a rinunciare a viaggiare all’estero o abbiano dovuto accontentarsi di viaggi limitati, sorprende come nell’intera popolazione la voglia di recarsi all’estero sia ridotta: è soltanto il 47% percento. Il dato cambia tra i soci del TCS: due terzi (66%) di loro afferma di voler viaggiare al di fuori delle frontiere svizzere, quasi 20 punti percentuali in più rispetto alla popolazione. Questa situazione è senza dubbio dovuta in gran parte al fatto che i soci del TCS amano generalmente viaggiare di più, anche perché si sentono maggiormente protetti nei loro spostamenti, per esempio, grazie al Libretto ETI che copre pure un’infezione da coronavirus.

La situazione pandemica ha fatto aumentare tra la popolazione la presa di coscienza dei rischi. Ad approfittarne sono le piattaforme online che propongono informazioni di viaggio e istruzioni di sicurezza, come pure assicurazioni viaggio che coprono le spese d’annullazione e propongono un rimpatrio sanitario. Le informazioni di viaggio sul sito internet del TCS, per esempio, hanno registrato un aumento di oltre il 60 percento, ciò che costituisce un nuovo primato. Al momento di pianificare un viaggio, le misure di sicurezza concernenti il Covid-19 hanno quasi lo stesso peso della sicurezza in generale e delle cure sul posto. L’impatto climatico e le minacce terroristiche passano in secondo piano.

Nonostante la crisi sanitaria, alcuni non hanno rinunciato a viaggiare, anche se le distanze sono state più corte, talvolta senza nemmeno uscire dalle frontiere della Svizzera o, al massimo, per recarsi in un paese limitrofo. Le distanze relativamente corte e la necessità di sicurezza sono in definitiva i motivi che hanno spinto un viaggiatore su quattro a cambiare il mezzo di trasporto. L’automobile ha guadagnato importanza, surclassando nettamente l’aereo e i trasporti pubblici: sono più della metà (51%) le persone che, per ragioni di sicurezza, hanno cambiato mezzo di trasporto, viaggiando in vettura piuttosto che in aereo. Dato ancora più sorprendente: il 43% ha detto di essersi spostato in auto piuttosto che in treno.