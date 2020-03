Lo sciopero delle donne domenica è mantenuto a Ginevra, nonostante l’epidemia di coronavirus: allo scopo di rispettare le raccomandazioni sanitarie, il collettivo non organizza grandi raduni, ma azioni destinate a rendere le discriminazioni e la lotta visibile.

«Circolate, c’è tutto da vedere, tutto da ascoltare, tutto da dire, tutto da danzare!», sarà il motto domenica, ha detto oggi ai media Françoise Nyffeler, del collettivo ginevrino per lo sciopero femminista. «Le autorità sono inquiete a causa dell’ampia eco dello sciopero del 14 giugno. Manteniamo lo sciopero di domenica e la lotta per i diritti delle donne, evitando raduni massicci», ha precisato.

L’idea è di rendere visibili a diversi luoghi del cantone le discriminazioni subite dalle donne. E cita quale esempio l’organizzazione del tempo che non è lo stesso per gli uomini e le donne, il lavoro domenicale delle donne nelle cure, nei negozi e nei ristoranti, ma anche il lavoro invisibile di educazione e cure ai loro famigliari «considerato come normale».