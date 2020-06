A un anno esatto dallo storico sciopero dello scorso 14 giugno, le donne scendono di nuovo in strada oggi per rivendicare i loro diritti. In diverse città della Svizzera si sono tenute o si terranno manifestazioni ed eventi: il culmine si raggiungerà alle ore 15.24. Tale orario, stando alle statistiche sul divario salariale con gli uomini, rappresenta il momento della giornata nel quale le donne terminano il tempo di lavoro retribuito su una giornata di 8 ore. A causa delle condizioni imposte per il coronavirus, tuttavia, al posto di grande manifestazioni - ad esempio quella dello scorso anno a Berna - oggi saranno organizzate azioni decentralizzate più piccole. Sin da questa mattina alle 10.00 si è manifestato anche a Bellinzona.