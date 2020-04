La collezione primavera/estate dovrebbe già essere in vetrina, ma i negozi di abbigliamento non potranno riaprire prima dell’11 maggio. Le misure adottate dal Consiglio federale per frenare la diffusione del coronavirus gravano pesantemente sull’attività sia delle grandi catene che dei commercianti indipendenti.

«Continuiamo a ricevere le forniture che sono state ordinate», afferma Bianca Sameli, responsabile della comunicazione di Tally Weijl, interpellata dall’agenzia Awp. Il marchio, nato in Svizzera circa 30 anni fa, conta oggi più di 800 punti vendita in tutto il mondo e 3000 dipendenti.

L’azienda ha un sito online, «ma le vendite non sono sufficienti per smerciare ciò che è stato acquistato», si rammarica la portavoce. Si stanno esplorando altre strade per smaltire gli stock. «Stiamo cercando siti specializzati», spiega.

A seconda della data della riapertura, la catena dovrà adattare l’assortimento offerto nelle sue 79 filiali in Svizzera. «Non possiamo vendere in estate prodotti che sono stati fatti per la primavera «, aggiunge Sameli.

I responsabili del marchio Chicorée si mostrano più fiduciosi. «L’elevato livello degli stock pone alcune difficoltà, ma la nostra ampia rete di distribuzione, compresi i negozi di destoccaggio, ci offre buone opportunità di vendita», afferma Pascal Weber, responsabile della comunicazione della catena, che conta più di 160 punti vendita in Svizzera.

Il marchio ha inoltre in programma di ritirare parte della collezione di quest’anno e proporla ai clienti in un secondo momento. «Sarà accantonata e venduta più tardi, possibilmente l’anno prossimo», spiega il portavoce.

La situazione è difficile anche per i negozi indipendenti. Laurence Antiglio, fondatrice e direttrice dei due boutique multimarca Vestibule a Zurigo, è preoccupata: «Gli stock sono pieni. Abbiamo ricevuto molte consegne per la collezione primavera/estate poco prima della chiusura. E ci aspettiamo nuovi arrivi a giugno con la prima parte della collezione autunno/inverno», spiega.

C’è poco spazio per cancellare o rimandare gli ordini già effettuati, ma il dialogo con i fornitori sta andando bene e molti marchi stanno pianificando di posticipare le consegne. In qualità di negozio indipendente, Vestibule regolerà i futuri ordini in base ai livelli delle scorte. «Questo avrà un impatto sui nostri acquisti per la prossima estate», dice.

Antiglio si dice parzialmente sollevata dal fatto di aver lanciato il suo sito online lo scorso ottobre. «Dalla chiusura obbligatoria, è la nostra unica fonte di reddito, ma questo non compensa in alcun modo la perdita di fatturato nei nostri negozi».

Solo una piccola parte della collezione è online, perché «ogni articolo richiede un sacco di lavoro, dobbiamo fare delle foto, ritoccarle, metterle online». È inoltre necessario essere raggiungibili per informare una clientela abituata ad un servizio personalizzato, oltre all’aspetto logistico con le spedizioni, i resi, le liste.

La data prevista per la riapertura, l’11 maggio, è problematica perché è molto vicina al lancio dei saldi estivi, che di solito iniziano a giugno. «Spero che riusciremo a spostarli a luglio o addirittura ad agosto, in linea di massima lo faremo, ma dipende anche da quello che faranno i nostri concorrenti», conclude Antiglio.

