(Aggiornato alle 18) - «Le donne sono la spina dorsale della società, ma anche dell’economia». Per la deputata argoviese Irène Kälin (Verdi) non c’è dubbio. La pandemia è riuscita a evidenziare sia questo sia altri due aspetti: la maggiore vulnerabilità delle donne e di alcuni settori (scelti soprattutto dalle donne) sul mercato del lavoro, e la difficoltà di conciliare vita familiare e professionale. Nel corso di un dibattito di attualità, il Consiglio nazionale ha discusso del tema e di quali misure adottare in favore della parità di genere.

Gli uomini sono stati molto presenti durante la crisi: tra specialisti ed esperti, sembrava che fossero solo loro a salvarci, eppure c’erano soprattutto le donne alla cassa dei supermercati, a curare i bisognosi negli ospedali e come personale di pulizia, ha aggiunto Kälin. Un anno dopo lo sciopero delle donne, tenutosi il 14 giugno 2019, la parità di genere garantita dalla Costituzione è ancora lontana.

La co-presidente di Alliance F (l’associazione mantello ddelle associazioni femminili) Kathrin Bertschy (PVL/BE) ha ricordato che spesso sono le donne le prime a ridurre il tasso di occupazione in tempi di crisi, perché hanno lavori più precari. Fra questi figurano i lavori di ulizia e babysitting. Le cattive condizioni contrattuali per queste professioniè enorme e la crisi non fa che peggiorare la situazione, ha detto Ada Marra (PS/VD).

E anche in casa sono ancora le donne ad assumersi la maggior parte dei compiti, ha affermato l’ecologista Greta Gysin. Considerazioni supportate anche dai risultati di uno studio effettuato dall’istituto Sotomo e realizzato per conto dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU). Risultati da cui emerge che durante la crisi i compiti supplementari fra le mura domestiche, in particolare per chi ha figli, hanno ridotto le capacità lavorative più per le donne che per gli uomini. Più nel dettaglio: da marzo a giugno tra il 27% e il 37% (a seconda dei mesi) delle donne con figli al di sotto dei 16 anni ha indicato una diminuzione della capacità di lavoro a causa dei doveri di accudimento e dell’insegnamento a distanza. Nel caso degli uomini la percentuale si aggirava fra il 17 e il 25%.

Per la destra è però pericoloso, in una situazione di crisi, condurre un dibattito che metta in guerra i due sessi. Diana Gutjahr (SVP/TH) ha sottolineato che anche altri lavori meritano di essere rivalorizzati, non solo quelli svolti in maggioranza dalle donne. Alcuni esempi: gli autotrasportatori, che durante la pandemia hanno continuato a rifornire i negozi.

Di fronte a tutte queste considerazioni, il Consiglio federale ha risposto elencando quello che già è stato fatto. «A un anno dallo sciopero delle donne, le richieste di gran parte della popolazione sono ancora valide», ha ammesso il «ministro» dell’Interno Alain Berset, riconoscendo che la crisi ha un impatto sicuramente maggiore sulle donne.

Il Governo è impegnato su temi quali l’assistenza domiciliare, la rivalutazione delle professioni di importanza sistemica e la parità di retribuzione, ha proseguito Berset.

Con 139 voti a 57, accettando un postulato di Isabelle Moret (PLR/VD), la Camera del popolo ha infine incaricato l’Esecutivo di fornire un quadro delle esigenze e dell’offerta in materia di consulenza per facilitare il reinserimento professionale delle donne che hanno smesso di lavorare per ragioni familiari. L’obbiettivo è capire se gli strumenti e i servizi ora finanziati da Berna sono efficaci o se lo erano di più gli 11 consultori (oggi 8) che ora non sono più sostenuti economicamente.

«Mancano ancora dati esaustivi per prendere decisioni»

Il sostegno alla causa femminile da parte del Nazionale, in particolare con la netta accettazione del postulato Moret è un «buon segnale. La percezione di quello che sta accadendo è corretta», afferma Marialuisa Parodi, presidente della Federazione Associazioni Femminili Plus (FAFTPlus).

Che l’emergenza avrebbe messo in luce il carico di lavoro - retribuito male o poco - delle donne «era già evidente dall’inizio della crisi», aggiunge Parodi. «E man mano che le decisioni sono state prese, per lo più da uomini, il divario fra i generi si è rafforzato». Tutte le misure hanno contato sul lavoro femminile gratuito. Soprattutto con la scuola a distanza e nello sforzo di garantire l’isolamento degli anziani. «Cosa che ha un costo sociale, ma pure economico». Che però non emerge dalle statistiche ufficiali. Statistiche di genere del mercato del lavoro esaustive, anche in relazione al diverso impatto della pandemia su uomini e donne, sottolinea Parodi, continuano a mancare.

©CdT.ch - Riproduzione riservata