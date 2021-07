Dopo il gas e il petrolio ora tocca all’elettricità. «Dalla fine del 2020 a oggi i prezzi sul mercato all’ingrosso sono aumentati del 50%». A illustrarci quanto sta accadendo sul mercato europeo dell’energia elettrica all’ingrosso è Carlo Cattaneo, vicedirettore e responsabile dell’area produzioni e commercio di AIL. In Spagna, nelle ultime settimane, i costi dell’elettricità hanno raggiunto picchi che non si registravano dal 2002. Tanto da indurre il Parlamento spagnolo a votare d’urgenza un decreto legge che prevede di abbassare fino a dicembre l’IVA sull’elettricità dal 21 al 10%. Stessa dinamica in Francia e in Italia dove si prevedono rincari record già nel terzo trimestre di quest’anno. L’autorità competente italiana, l’Arera, a inizio mese, ha comunicato che la bolletta dell’elettricità...