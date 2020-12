I costi totali sono stimati a 500-900 milioni di franchi. Fino a quando non sarà disponibile un apposito decreto federale, il DDPS metterà a disposizione 40 milioni di franchi che verranno impiegati in particolare per la pianificazione, l’attuazione delle misure preliminari, indagini tecniche e per effettuare le prime espropriazioni.