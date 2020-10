Molte delle nostre abitudini sono cambiate. Sì, a causa del virus. E l’onda lunga di questo adattamento ha investito alcuni settori più di altri, in particolare quello del turismo e quello della gastronomia, che tra l’altro spesso vanno anche a braccetto. Ieri sono emerse previsioni a tinte cupe per entrambi. Da un lato il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF) ha stimato che ancora nella stagione invernale i pernottamenti caleranno del 30%, calcolando in 10 miliardi di franchi la perdita di fatturato per il 2020. E per la ripresa delle entrate legate ai turisti stranieri bisognerà attendere il 2023. E la gastronomia? Casimir Platzer, presidente di GastroSuisse, ha avvertito la politica: se non si farà nulla, nell’immediato futuro il ramo potrebbe perdere...